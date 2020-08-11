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Kantara'da Denner birinci

Avenue Dereboyu Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ilk yarışı 3.8 Km’lik Kaplıca – Kantara özel etabında gerçekleşti

11 Ağustos 2020 Salı 08:50
Kantara'da Denner birinci
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Pandemi sebebiyle ertelenen Avenue Dereboyu Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ilk yarışı 3.8 Km’lik Kaplıca – Kantara özel etabında gerçekleşti.

Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda, Çayem Güvenlik yan sponsorluğunda, Motul, Kaplıca Otel&Restaurant, NEU Drift Team, Caldini Car Care ve Zet katkıları ile gerçekleşen şampiyonanın ilk yarışında 12 ekip yarışı tamamladı.

Serin ve az güneşli havası ile Kaplıca – Kantara özel etabı seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

Biri deneme olmak üzere toplam üç kez Kantara yönüne tırmanma çıkışları ile yarış tamamlandı. Yarışmacılar Kaplıca Otel’de düzenlenen kupa töreninde kupalarını aldı.

Genel klasmanda birinci Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi, ikinci Doğa Koyuncu, üçüncü ise Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na da puan veren yarışta ralli kategorisinde ise Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi birinci, Selen Bilgimer – Salih Kanatlı ikilisi ikinci, İbrahim Yolcu Argün ise üçüncü olarak yarışı tamamlayarak puan aldı.

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Kategorilerde ise sıralama şu şekilde:

E2 kategorisinde Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Hasan Altıntaş – Mehmet Koydu ikilisi ikinci, Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi üçüncü oldu.

E4 kategorisinde Doğa Koyuncu birinci, Ömer İlhan Sayar – Serkan Bolkaner ikilisi ikinci, Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi üçüncü oldu.

E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci, Hasan Karlıtaş – Numan Kahküllü ikilisi ikinci oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Gölgem Paşa birinci, Huri Bağrıaçık ikinci oldu.

Avenue Dereboyu Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avenue Dereboyu Kuzey Kıbrıs Tırmanma ŞampiyonasıDeniz Denner
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