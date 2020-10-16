Kanlı'nın bonservisi 150 Bin TL

Yenicami ile anlaşma sağlayan Hasan Kanlı, kulübü Doğan Türk Birliği'nin bonservis bedeli talebine takıldı.

Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde olan ancak geçtiğimiz sezon kulübü ile anlaşma sağlayamamasından dolayı futbol oynamayan ve Mayıs 2021'de lisansı düşecek olan başarılı savunma oyuncusu Hasan Kanlı, başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami ile her konuda anlaşma sağladı. Başarılı stoper Yenicami ile anlaşma sağladı ancak kulübü Doğan Türk Birliği'nin 150 Bin TL bonservis talep etmesi transferde sıkıntı yarattı. Her iki kulüp de oyuncunun transferini çözmek için görüşmelere başladı.