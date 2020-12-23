‘Kamp-Lig devam edecek ‘

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, 2021 yılıyla ilgili açıklamalarda bulundu

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Kamp-lig olarak isimlendirilen lig sistemiyle pandemi döneminde maçlara ve liglere devam edileceğini söyledi. Önceki akşam bir radyo programına katılan Ayhan, son turnuvalarla ve 2021 yılı liglerin devam etmesi konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Derviş Mişon erkek-kadın ve KTSYD kadınlar finallerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ayhan, Kamp-Lig sisteminin pandemi döneminde en güvenilir sistem olduğunu ve sportif aktiviteler devlet tarafından yasaklanmadığı sürece 2021 yılında da hentbol liglerine bu şekilde devam edeceklerini belirtti.

Sıkıntıları zamanla aştık

İlk başlarda sıkıntılar yaşandığını ancak zamanla tecrübe kazandıklarını ve sorunların giderilmeye başlandığını kaydeden Ayhan, Sağlık Bakanlığı’na ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğine işaret eden Ayhan, 2019-2020 devlet katkısının son dilimini henüz almadıklarını, bu konuda da yetkililierden anlayış beklediklerini vurguladı.