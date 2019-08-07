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Kalkanlı’da ‘Enduro’ yarışı yapıldı

5 yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası üçüncü yarışı, “Tamöz Oto Enduro Yarışı”, geçtiğimiz gün yapıldı

Kalkanlı’da ‘Enduro’ yarışı yapıldı

5 yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası üçüncü yarışı, “Tamöz Oto Enduro Yarışı”, geçtiğimiz gün yapıldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10
Kalkanlı’da ‘Enduro’ yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü yarışı geçtiğimiz gün Güzelyurt Kalkanlı’da bulunan ODTÜ Kampüsü arkasında yapıldı. Tamöz Oto sponsorluğunda yapılan yarış, yaklaşık 8,25 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle gerçekleştirildi. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Dağyaran Otomotiv, Taner Özdaş Süleyman Ltd., Akman Reklam ve F.A. İşletmeleri’nin de katkılarıyla yapılan yarış Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride toplam 7 sınıfta yapıldı. Akşam üzeri başlayan ve havanın kararmasıyla tamamlanan yarışta 30 sporcu birincilik mücadelesi verdi. Seyircilerin de ilgi gösterdiği yarışın MX1A sınıfında Hasan Çeto, MX1B sınıfında Ahmet Ömerağa ve MX2 sınıfında Remzi Hürkol ilk sırada yer aldı. ATV1 sınıfında İbrahim Yücebaş, ATV2 sınıfında Ahmet Miralay, ATV3 sınıfında Şevki Akdeniz ve ATV4 sınıfında Doğuş Tüm birincilik kupalarını alan isimlerdi. Yarışın ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını sponsorların yetkillileri, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

Dereceye Girenler;

Motokros MX1A

1-Hasan Çeto (281)

2-Yücel Topcu (7)

3-Ahmet yıldız (999)

Motokros MX1B

1-Ahmet Ömerağa (123)

2-Mert Uluşan (777)

3-Mustafa Tanyeri (98)

Motokros MX2

1-Remzi Hürkol(27)

2-Hasan Sezgin (92)

3-Cemali Nehirli (9)

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ATV1

1-İbrahim Yücebaş (103)

2-Temel Atila (101)

3-Caner Müjde (363)

ATV2

1-Ahmet Miralay (8)

2-Aydın Kirik (460)

3-Doğuş Acaröz (14)

ATV3

1- Şevki Akdeniz (611)

2-Vural Tabak (333)

3-Mehmet Damdelen

ATV4

1-Doğuş Tüm (505)

2-Tamer Özdaş (900)

Anahtar Kelimeler:
Enduro YarışıKalkanlı
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