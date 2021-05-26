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Kalıcı olmak amacındayız

Futbol altyapılarının çok iyi bir durumda olduğunu belirten Başkan Erbay, bunun meyvelerini de almaya başladıklarının altını çizdi

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:27
Kalıcı olmak amacındayız
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Kaya EMİROĞLU

Değirmenlik kulüp Başkanı Ahmet Erbay, yeni sezon çalışmalarına ağustos ayı içerisinde başlayacaklarını ve hedeflerinin Birinci Lig’de kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

Görev paylaşımı yaptık

 İstifa konusuyla ilgili konuşan Başkan Erbay, sağlık sorunları nedeniyle böyle bir karar vermek zorunda kaldığına işaret ederek, yönetim kuruluyla yaptıkları toplantı sonrasında görev paylaşımı yaptıklarını ve üzerindeki yükün bir nebze de olsa alındığını kaydetti.  Erbay, “Çok emeğimiz var. Ancak bırakıp gitmek te olmazdı. Şu an herhangi bir sıkıntı olmadan göreve devam ediyorum” şeklinde konuştu.

Erbay “Şampiyon olan kadromuzu koruma kararı almıştık. Antrenörümüz Celal Habeşoğlu’yla devam kararımız da vardı. Pandemi bizi çok zorladı. Ağustos ayı ortasında yeni sezon çalışmalarımızı başlatmayı düşünüyoruz. Transferlerimiz de olacaktır. Hedefimiz play-out oynamadan ligde kalıcı olmaktır” dedi.

Altyapıdaki gelişim

Futbol altyapılarının çok iyi bir durumda olduğunu belirten Başkan Erbay, bunun meyvelerini de almaya başladıklarının altını çizdi. 250 civarı sporcu çocukları olduğuna dikkat çeken Erbay, hayatını kaybeden kardeşi İrfan Erbay’ın adını verdikleri akademinin çalışmalarını devam ettireceğini vurguladı. Aziz Mahsucu önderliğindeki antrenör ekibiyle altyapı ve akademi olarak çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erbay, tedbirlerle antrenmanlara devam ettiklerini kaydetti.

Antrenman saha ihtiyacı

Tesis konusuna da değinen Değirmenlik TSK Başkanı Ahmet Erbay, mevcut stadı bölgedeki diğer BTM takımlarıyla paylaştıklarını, bundan dolayı da saha yetersizliği yaşadıklarına dikkat çekerek, “Bir antrenman sahasına ihtiyaç gerekliliği doğmuştur.” ifadesini kullandı. Arazinin mevcut olduğunu ve sadece futbol sahası değil, basketbol ve tenis sahası da yapmak istediklerini söyleyen Erbay, çalışmaları proje aşamasına getirmeyi istediklerinin altını çizdi. Erbay, arazinin Sadık Cemil Stadı’na yakın olduğunu da ifade etti.

Maddi durum

Köy takımlarının her zaman maddi sıkıntıları olduğuna işaret eden Erbay, pandemiden dolayı esnafın da zorda olduğunu ve bunun kendilerine de yansıdığını kaydetti. Yine de sponsor bulma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Erbay, üye sayısını 260’a çıkardıklarını ve bunun da kulüp için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

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