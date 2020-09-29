Kalıcı bir takım yaratacağız

Bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselme hedefinde olan Gençlik Gücü kendinden emin

Yeni sezonda birinci ligde mücadele edecek olan Başkent temsilcisi Gençlik Gücü’nde kalıcı takım yaratmak ilk maddede yer buluyor. Gençlik Gücü Teknik Direktörü Kemal Yürekli yaptığı açıklamada yeni sezonda ilk 3 hedefi ile yola çıkacaklarını bu nedenle iyi bir kadro oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

İyi takviyeler yaptık

Takıma iyi isimleri takıma kattıklarını da aktaran Kemal Yürekli tüm sezon planlamalarının hazır olduğunu ifade etti. 5 yıllık hedef koyduklarını bu nedenle önlerinde uzun ve zor bir dönemin olduğunu ifade eden Teknik Direktör Kemal Yürekli, takıma kalıcı isimleri kazandırdıklarını bunlara ek olarak ise alt yapıdan gelen isimleri dahil ederek lige gireceklerini söyledi.