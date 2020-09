Kaldığımız yerden başlayacağız

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç süreçle ilgili olarak değerlendirme yaptı

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, Halil Turan transferinden duran futbola kadar açıklama yaptı. Halil Turan’a katkıları adına teşekkür eden Aktunç, iki tarafada transferin hayırlı olmasını diledi. Sezon öncesi hazırlık sürecine iyi başladıklarını da ifade eden Mesarya antrenörü Nazım Aktunç, tempoyu artıracakları dönemde durduklarını ifade etti.

Halil çok değerli bir insan

Halil Turan’ın hem kendileri hemde ülke futbolu adına çok değerli bir isim olduğunu ifade eden Nazım Aktunç, geçen sezon gelen şampiyonlukta takım kaptanı olan Halil Turan’ın hem saha içi hemde saha dışı katkısının büyük olduğunu söyledi. Halil Turan’ın ayrılışının karşılıklı bir ayrılık olduğunu ifade eden Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, elbette kalması durumunda güzel bir süreç olacağını ancak bu transfer sonrası kulübünde iyi gelir elde ettiğini söyledi. Halil ile ilgili sözlerini tamamlarken ayrılığın profesyonel bir ayrılık olduğunu hatırlatan Nazım Aktunç, Doğan Türk Birliği’ne ve Halil Turan’a transferin hayırlı olmasını diledi. Halil Turan’ın boşluğunu doldurmak adına ellerini çabuk tuttuklarını ve Hüseyin Kayalılar ile büyük oranda anlaştıklarını açıklayan Nazım Aktunç, Hüseyin’in büyük oranda yeni sezonda aralarında olacağını söyledi.

En iyi karar alınacak

Yeni sezon hazırlıklarına çok iyi başladıklarını belirten Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, tempoyu artıracakları dönemde ise alınan karar doğrultusunda sürecin durduğunu söyledi. Sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade eden Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, Mart ayında yaşanan süreçle şu anki durumun farklı olduğunu bu nedenle alınacak kararın en doğru ve en iyisi olacağını düşündüğünü söyledi. Şu an itibariyle oyuncu grubunun elinde program olduğunu ve oyuncuların harfiyen programa uyduğunu ifade eden Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, bir an önce sağlıklı ortamın oluşması ve yeniden kaldıkları yerden devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.