Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu

Bu sezon BTM 2.Lig ekiplerinden Yarköy’de forma giyen ve kazanılan şampiyonluğa büyük katkı koyan Hasan ve İsmail Kaffaoğlu kardeşler, gösterdikleri başarılı performansları ile büyük beğeni topladı.

BTM 2.Lig, geçtiğimiz gün oynanan play off final karşılaşmaları ile birlikte sona ererken, Yarköy rakibi Sadrazam Kayalar’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Bonservisleri Mehmetçik’te bulunan ve yeşil siyahlılarda kiralık olarak forma giyen Hasan ve İsmail Kaffaoğlu kardeşler, gösterdikleri başarılı performansları ile büyük beğeni topladı. 18 yaşındaki Hasan Yarköy forması ile 1 gol, 17 yaşındaki İsmail ise 3 gol kaydetti. Hasan, orta sahadaki etkili mücadelesi ve bilinçli oyunu ile İsmail ise sol kanattaki sürati ve etkili ortaları ile göz doldurdu.