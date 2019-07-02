banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99736
ALTIN
252.978
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1473
EURO
6.3940
Trafik canavarı bir can daha aldı
TRAFİK CANAVARI BİR CAN DAHA...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi
ESKİ EŞİNİN ÇIPLAK VİDEOSUNU AKRABALARINA...
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
ECZA DEPOSU ÇALIŞANI TEMİNATLA SERBEST
banner307

Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu

Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu

02 Temmuz 2019 Salı 08:20
Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu

Bu sezon BTM 2.Lig ekiplerinden Yarköy’de forma giyen ve kazanılan şampiyonluğa büyük katkı koyan Hasan ve İsmail Kaffaoğlu kardeşler, gösterdikleri başarılı performansları ile büyük beğeni topladı.

BTM 2.Lig, geçtiğimiz gün oynanan play off final karşılaşmaları ile birlikte sona ererken, Yarköy rakibi Sadrazam Kayalar’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Bonservisleri Mehmetçik’te bulunan ve yeşil siyahlılarda kiralık olarak forma giyen Hasan ve İsmail Kaffaoğlu kardeşler, gösterdikleri başarılı performansları ile büyük beğeni topladı. 18 yaşındaki Hasan Yarköy forması ile 1 gol, 17 yaşındaki İsmail ise 3 gol kaydetti. Hasan, orta sahadaki etkili mücadelesi ve bilinçli oyunu ile İsmail ise sol kanattaki sürati ve etkili ortaları ile göz doldurdu.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Ve İsmail Kaffaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı
Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı
Güngör tekliflere açık
Güngör tekliflere açık
Gökhan Cihangir’de
Gökhan Cihangir’de
Çayönü’nde Osman Bulak dönemi
Çayönü’nde Osman Bulak dönemi
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Mesarya'dan 2 transfer
Mesarya'dan 2 transfer

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim