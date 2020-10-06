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Kafalar karışık

06 Ekim 2020 Salı 00:42
Kafalar karışık
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Maçların ne zaman başlayacağının belli olmaması takımların tam anlamıyla antrenman yapamamasına neden oluyor

Ülkemizde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle duran ancak 1 Ekim’den itibaren antrenmanlara yeniden izin verilen sporda kafalar karışık.

Maçların başlama tarihi belli değil

Özellikle futbol takımları yeni sezon hazırlıklarını hafif antrenmanlarla sürdürürken maçların ne zaman başlayacağının belli olmaması nedeniyle teknik direktörler antrenmanları ağırlaştıramıyor.

Motivasyon sorunu yaşanıyor

Özellikle futbolcuların kondüsyonlarını koruma amaçlı yapılan hafif antrenmanlar nedeniyle motivasyon sorunu yaşadıklarını kaydeden bazı antrenörler maçların başlama tarihine göre yeni planlama yaparak antrenmanlara tam anlamıyla başlayacaklarını belirttiler.

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