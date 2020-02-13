Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’na dün (12 Şubat Çarşamba 2020) oynanan üçüncü ayak müsabakaları ile devam edildi. Toplam beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayağında kadınlarda ikinciliği Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumları şöyle:

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Samiran Çoban

3-Süreyya Vaiz

4-İndiana Codreanu

Erkekler

1-Ata Köse

2-Eray Tok

3-Hüseyin Osman Türeray

4-Osman Kozansoy

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM

1.Alina Docherty 20 20 20 60

2.Samiran Çoban 12 16 16 44

3.Ebru Kösemihal 16 12 5 33

4.Süreyya Vaiz 7 7 12 26

5.Ceylan Gülsev 9 7 7 23

6.Cemre Kara 7 9 7 23

7.Indıana Codreanu 7 7 9 23

8.Şermin Efendi 7 5 7 19

9.Nilsu Birşen 5 0 7 12

10.Duygu Oktay 0 7 0 7

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM

1.Ata Köse 7 20 20 47

2.Hüseyin Osman Türeray 20 5 12 37

3.Hüseyin Coşkuner 16 16 5 37

4.Eray Tok 5 12 16 33

5.Recep Sağır 12 5 7 24

6.Şehmuz Yalap 9 7 7 23

7.Kader Ali Çamlıbelli 7 9 7 23

8.Osman Kozansoy 7 5 9 21

9.Hasan Çamlıbelli 7 5 5 17

10.Mateo Solak 5 7 5 17

11.Emre Köse 5 5 7 17

12.Mesut Aksal 5 5 5 15

13.Zafer Töre 5 7 0 12

14.Efe Ergün 5 5 0 10

15.Taylan Denizci 0 7 0 7