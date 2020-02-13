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Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse şampiyon oldu

Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse şampiyon oldu

13 Şubat 2020 Perşembe 10:13
Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’na dün (12 Şubat Çarşamba 2020) oynanan üçüncü ayak müsabakaları ile devam edildi. Toplam beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayağında kadınlarda ikinciliği Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.    

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumları şöyle:

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Samiran Çoban

3-Süreyya Vaiz

4-İndiana Codreanu

Erkekler

1-Ata Köse

2-Eray Tok

3-Hüseyin Osman Türeray

4-Osman Kozansoy

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI                      1.HAFTA      2.HAFTA      3.HAFTA      TOPLAM

1.Alina Docherty                    20                    20                    20                    60

2.Samiran Çoban                    12                    16                    16                    44

3.Ebru Kösemihal                   16                    12                    5                      33

4.Süreyya Vaiz                       7                      7                      12                    26

5.Ceylan Gülsev                     9                      7                      7                      23

6.Cemre Kara                         7                      9                      7                      23

7.Indıana Codreanu               7                      7                      9                      23

8.Şermin Efendi                     7                      5                      7                      19

9.Nilsu Birşen                         5                      0                      7                      12

10.Duygu Oktay                    0                      7                      0                      7

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI                      1.HAFTA      2.HAFTA      3.HAFTA      TOPLAM

1.Ata Köse                             7                      20                    20                    47

2.Hüseyin Osman Türeray     20                    5                      12                    37

3.Hüseyin Coşkuner               16                    16                    5                      37

4.Eray Tok                              5                      12                    16                    33

5.Recep Sağır                         12                    5                      7                      24

6.Şehmuz Yalap                     9                      7                      7                      23

7.Kader Ali Çamlıbelli           7                      9                      7                      23

8.Osman Kozansoy                7                      5                      9                      21

9.Hasan Çamlıbelli                 7                      5                      5                      17

10.Mateo Solak                      5                      7                      5                      17

11.Emre Köse                         5                      5                      7                      17

12.Mesut Aksal                      5                      5                      5                      15

13.Zafer Töre                          5                      7                      0                      12

14.Efe Ergün                          5                      5                      0                      10

15.Taylan Denizci                  0                      7                      0                      7

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası
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