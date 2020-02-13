Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’na önceki gün oynanan üçüncü ayak müsabakaları ile devam edildi. Toplam beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayağında kadınlarda ikinciliği Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Samiran Çoban

3-Süreyya Vaiz

4-İndiana Codreanu

Erkekler

1-Ata Köse

2-Eray Tok

3-Hüseyin Osman Türeray

4-Osman Kozansoy