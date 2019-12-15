Kadınlar Ligi’nde program netleşti

Basketbol Federasyonu yönetimi, Kadınlar Ligi’nde yer alacak 6 kulübün temsilcisi ile dün akşam bir araya geldi. Lefkoşa’da bulunan Eziç Restorant’ta gerçekleştirilen görüşmede Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, Asbaşkan Alişan Şenol, Ligler Direktörü Eser Taçoy yanında ligde yer alacak Akdeniz Spor Birliği, DAÜ, GAÜ, Gönyeli, Rauf Denktaş Üniversitesi ve UKÜ’nün temsilcileri yer aldı.

Görüşmede Kadınlar Ligi’nin organizasyonu konusunda kulüplerin yaklaşımları ve düşünceleri alınırken, hazırlık turnuvası ve ligin başlama tarihi de netleştirildi.

Buna göre ligin kura çekimi 14 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek. Ocak ayının ilk haftasında başlatılması planlanan lig öncesinde KTSYD ile işbirliği halinde tüm takımların katılacağı KTSYD Kupası oynatılacak. Turnuva 19-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başkan Sütçü: Çok verimli bir görüşme oldu

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, Kadınlar Ligi’nin yüksek kalitede geçebilmesi adına federasyon ile kulüplerin birlikte hareket etmesinin önemine işaret ederek, toplantıyı da bu bakış açısı ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sütçü, federasyon ve kulüpler olarak birlikte neler üretilebileceklerini konuştuklarını ve sezonun planlamasını netleştirdiklerini ifade ederek, hem federasyonun hem de kulüplerin memnun kaldıkları verimli bir görüşme yapıldığının altını çizdi.