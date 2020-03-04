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Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile KKTC Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenlenecek.

Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile KKTC Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenlenecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 18:16
Kadınlar gününe özel bisiklet etkinliği
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7 Mart 2020, Cumartesi Saat 15:00’da Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayacak halk bisiklet sürüşüne tüm bisikletseler halkımız davet edildi. Sürüş parkuru sırasıyla Lefkoşa-Girne Kapısı , Mahkemelerin Önü ,Dereboyu ,Sabri Orient Otel ,Bedreddin Demirel Cadesi güzergahından Girne Kapısı şeklinde planlandı. BSD Woman Sorumlusu eski milli kadın bisiklet sporcularamızdan Şerife Akcan, 1960’lı yıllarda emekçi kadınlarımızın işlerine o dönemin şartlarında bisikletle gittiklerini , iki binli yıllarda artan trafiği önlemek ve daha sağlıklı yaşanılabilir kentlere dönmek özleminde olduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet SürüşüKıbrıs Türk Bisiklet FederasyonuKKTC Bisiklet Sevenler Derneği
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