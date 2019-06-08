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Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa Güney Kore'yi 4-0 yendi

Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa Güney Kore'yi 4-0 yendi

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:32
Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa Güney Kore'yi 4-0 yendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa, Güney Kore ile Paris'teki Le Parc des Prince Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fransa, Güney Kore'ye karşı 4-0'lık üstünlük sağlayarak maçın galibi oldu.

Fransa ve Güney Kore takımları, Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç, Nijerya ve Güney Kore'den oluşan A Grubu'nun ilk maçında Paris'te karşılaştı.

Fransa, 9. dakikada Eugenie Le Sommer'in, 35. ve 45+2. dakikada ise Wendie Renard'ın kafa golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

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Maçın ikinci yarısında ise 85. dakikada Amandine Henry'nin golüyle Maviler skoru 4-0 yaptı.

45 bin 261 seyirci ile kapalı gişe oynanan maçta hiçbir futbolcu sarı ya da kırmızı kart görmedi.

Hakem Claudia Umpiérrez'in yönettiği karşılaşmada top kontrolü ağırlıklı olarak Fransa takımındaydı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, maçı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izledi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası A Grubu ikinci maçı 8 Haziran'da Norveç ile Nijerya arasında oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Fransa Güney KoreKadınlar Dünya Kupası
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