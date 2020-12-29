Sentetik zemin yapılması için proje hazırlanan ancak yapılmayan Civisil Stadı’nın durumu içler acısı

Uzun zamandır kullanılmayan, maç veya antrenman yapılmayan toprak zeminli Cİvisil Stadı, sentetik çim zemin yapılması için projesi hayata geçmeyince kaderine terk edildi.

Duvarlar yıkılmak üzere

Geçen sürede taş üstüne taş konulmaması bir yana, kötüye gidiş devam ediyor. Kenar duvarının bir kısmı yıkılmak üzere olan stadda derme çatma yapılan tribünden eser de kalmadı. Yanıbaşındaki İskele Cumhuriyet Stadı’nın adeta parlayan çim zemini, yenilenmiş tribünleri ve temizliğine karşın Civisil stadının bu hali içle acısı bir şekilde duruyor.

Yedek kulübeleri içler acısı

Civisil Stadı’nda bulunan yedek kulübelerinin çatısı ise kullanılan saçlar zaman aşımına uğramış olası bir fırtınada uçacak gibi duruyor.

Birbirlerinden ayrışmış saçların arası ise açılarak olası bir durumda kullanılamayacak duruma geldi.

Saha içi tarlayı andırıyor

Saha zemini uzun zamandır kullanılmadığı için içerisinde otlar bitmiş ve temizlenmeyince de sahanın içini kaplamış durumda. Zaten toprak olan zemin içerisindeki otlar nedeniyle tarlayı andırıyor.

Tribünler yıkılmak üzere

Sahada daha önce kullanılan tribünler artık miyadını doldurmuş pas içinde, tahta oturma yerleri ise çürümüş durumda. Olası bir maç durumunda bu tribünlerin kullanılmasının büyük tehlike olacağı ise her halinden belli.