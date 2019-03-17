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K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

17 Mart 2019 Pazar 17:51
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-Pet Süper Lig

Lefke-Yenicami:0-3

K.Kaymaklı-Gönyeli:1-0

DTB-GHE:2-0

Merit A.Yeşilova-Binatlı:3-1

K-Pet 1.Lig

Göçmenköy-Değirmenlik:2-0

Akova-Maraş:0-0

Ozanköy-Karşıyaka:3-3

Mesarya-Y.Dumlupınar:4-3

U21 Süper Lig

Lefke-Yenicami:0-4

K.Kaymaklı-Gönyeli:3-0

DTB-GHE:5-0

Merit A.Yeşilova-Binatlı:0-0

U21 1.Lig

Göçmenköy-Değirmenlik:3-0

Akova-Maraş:1-1

Ozanköy-Karşıyaka:1-0

Y.Dumlupınar-Mesarya:2-2

BTM 1.Lig Kırmızı Grup

Görneç-Vadili:3-1

Geçitkale-Mehmetçik:5-2

Türkmenköy-Dipkarpaz:2-0

Dörtyol-Serdarlı: 7-1

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