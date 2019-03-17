K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-Pet Süper Lig
Lefke-Yenicami:0-3
K.Kaymaklı-Gönyeli:1-0
DTB-GHE:2-0
Merit A.Yeşilova-Binatlı:3-1
K-Pet 1.Lig
Göçmenköy-Değirmenlik:2-0
Akova-Maraş:0-0
Ozanköy-Karşıyaka:3-3
Mesarya-Y.Dumlupınar:4-3
U21 Süper Lig
Lefke-Yenicami:0-4
K.Kaymaklı-Gönyeli:3-0
DTB-GHE:5-0
Merit A.Yeşilova-Binatlı:0-0
U21 1.Lig
Göçmenköy-Değirmenlik:3-0
Akova-Maraş:1-1
Ozanköy-Karşıyaka:1-0
Y.Dumlupınar-Mesarya:2-2
BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Görneç-Vadili:3-1
Geçitkale-Mehmetçik:5-2
Türkmenköy-Dipkarpaz:2-0
Dörtyol-Serdarlı: 7-1