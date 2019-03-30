K-PET Futbol Liglerinde 24.Hafta programı

K-Pet Ligleri’nde 24’üncü hafta heyecanı bugün oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak..Liglerde haftanın programı şöyle...
K-PET SÜPER LİG’DE BUGÜN..
Çetinkaya-Gönyeli
Küçük Kaymaklı-Esentepe
Merit Alsancak Yeşilova-Gençlerbirliği
K-PET SÜPER LİG’DE YARIN
Lefke-Doğan Türk Birliği
Mağusa Türk Gücü-Girne Halk Evi
Türk Ocağı Limasol-Binatlı
Cihangir-Gençlik Gücü
K-Pet Süper Lig’de 24.hafta Pazartesi akşamı saat 18:30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu-Yenicami mücadelesi ile tamamlanacak..
K-PET I. LİG’DE BUGÜN..
Yeni Boğaziçi-Hamitköy
Mesarya-Yalova
Bostancı Bağcıl-Mormenekşe
Çanakkale-Değirmenlik
K-PET I. LİG’DE YARIN
Doğancı-Ozanköy
Düzkaya-Maraş
Göçmenköy-Karşıyaka
Akova Vuda-Yonpaş Dumlupınar