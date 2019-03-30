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K-PET Futbol Liglerinde 24.Hafta programı

K-PET Futbol Liglerinde 24.Hafta programı

30 Mart 2019 Cumartesi 08:11
K-PET Futbol Liglerinde 24.Hafta programı

K-Pet Ligleri’nde 24’üncü hafta heyecanı bugün oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak..Liglerde haftanın programı şöyle...

K-PET SÜPER LİG’DE BUGÜN..
Çetinkaya-Gönyeli
Küçük Kaymaklı-Esentepe
Merit Alsancak Yeşilova-Gençlerbirliği

K-PET SÜPER LİG’DE  YARIN
Lefke-Doğan Türk Birliği
Mağusa Türk Gücü-Girne Halk Evi
Türk Ocağı Limasol-Binatlı
Cihangir-Gençlik Gücü

K-Pet Süper Lig’de 24.hafta Pazartesi akşamı saat 18:30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu-Yenicami mücadelesi ile tamamlanacak..

K-PET I. LİG’DE BUGÜN..
Yeni Boğaziçi-Hamitköy
Mesarya-Yalova
Bostancı Bağcıl-Mormenekşe
Çanakkale-Değirmenlik

K-PET I. LİG’DE  YARIN
Doğancı-Ozanköy
Düzkaya-Maraş
Göçmenköy-Karşıyaka
Akova Vuda-Yonpaş Dumlupınar
 

Anahtar Kelimeler:
Kpet Futbol Kktc
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