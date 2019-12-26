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İzleyenler kazanacak

Bu hafta sonu ilk turu oynanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupasına izleyici olarak gidecek olanlar zengin ödüller kazanma şansı elde edecek

İzleyenler kazanacak

Bu hafta sonu ilk turu oynanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupasına izleyici olarak gidecek olanlar zengin ödüller kazanma şansı elde edecek

26 Aralık 2019 Perşembe 20:23
İzleyenler kazanacak

KTFF tarafından organize edilecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda heyecan bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. İmzalanan protokolün ardından görüşmeler yapan KTFF ve Nicosia Group, Kıbrıs Kupası’nı zengin ödüller ile harmanladı ve futbolseverlere hediyeler sundu.

Başarı gösteren kulüplere toplamda 200 bin TL’lik maddi katkı

Group ile KTFF arasında imzalanan protokole göre kulüplere 200 bin TL verilecek. Protokole göre Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, çeyrek finalde kupaya veda edecek takımlar ise 7 bin 500’er TL kazanacak.

Büyük ödül Nissan March araba

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Group, kupayı takip edecek sporseverler ve kupa maç kadrolarında yer alacak futbolcular için de çeşitli zengin ürünler kazanma şansı yaratıyor. Buna göre, bir kişi yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek.

için çekiliş kuponları kupada oynanacak tüm maçlarda verilecek Sporseverlerin çekilişe katılmak için Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda herhangi bir maça gitmesi yeterli olacak. Şirket tarafından tüm maçlarda verilecek çekiliş kuponları, Mayıs 2020’de oynanacak final maçında yapılacak çekilişe katılmak için yeterli olacak. Maçlarda yer alan sporseverler gittikleri maç sayısına göre fazladan çekiliş kuponuna sahip olarak şansını arttırabilecek.

Final maçı akşamında çekiliş heyecanı da yaşanacak

Bu kuponlara sahip olacak kişiler Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak final maçının heyecanını yaşarken, devre arasında noter huzurunda yapılacak çekilişi de takip edebilecek. Yapılacak çekilişte kupon üzerindeki numara okunduğunda kupon sahibi kişinin belli bir süre içerisinde çekiliş noktasına gelerek çekiliş kuponunu ibraz etmesi zorunlu olacak. İlgili numaraya sahip kupon sahibinin olmaması durumunda çekiliş tekrarlanacak.

15 bin TL’lik bireysel performans ödülü de var

Nicosia Şirketler Grubu, KTFF’nin organizasyonunda tüm bunlar yanında kupada başarı gösterecek futbolculara bireysel performans ödülü verecek. Buna göre kupanın gol kralına 5 bin TL, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek kupanın en başarılı oyuncusuna 5 bin TL ve yine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından seçilecek en iyi 21 yaş altı futbolcuya da 5 bin TL ödül verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Nicosia Group Kıbrıs Kupası
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