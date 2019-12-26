ITTF’ten Olguner’e teşekkür

ITTF Steve Dainton imzası ile gönderdiği yazıda “2019 yılının masa tenisi için inanılmaz bir yıl olduğunu belirterek Lefkoşa Veteranlarının ITTF'e katılarak masa tenisi ailesinin bir parçası olduğu için teşekkür etti.Ayrıca 2020'de yine beraber çalışıp daha büyük ve daha iyi işler yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Anımsanacağı gibi Uluslararası Masa tenisi Dernekleri(IVTTS) üyesi Lefkoşa Veteranları ITTF'in tüm veteran masa tenisi faaliyetlerini kendi çatısı altına alması ile ITTF üyesi olmuştu. Lefkoşa Veteranları bu gelişme üzerine ITTF 2.Başkanı Petra Sörling'i KKTC 'ye getirmiş ve ülkemizdeki masa tenisi gaaliyetlerini incelemesini sağlamıştı.Rumların bu durumu ITTF'e şikayeti üzerine Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner ITTF Başkanı Weikert'e bir mail atarak hem Petra'nın durumunu ,hem de ülkemize uygulanan haksız ambargoları ITTF Ana Tüzüğünden bazı maddelere de yer vererek anlatmıştı.Başkan Weikert bu yazıyı ITTF Yönetim Kurulu üyelerine dağıtıp Petra olayının kapanmasını sağlamıştı. Daha sonra Olguner Başkan Weikert ile Hollanda'da görüşmek için randevu ayarlayan Olguner Spor Dairesinin son dakikada mali gerekçelerle biletleri iptal etmesi sonucu bu randevuya gidememişti.