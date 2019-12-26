banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113653
ALTIN
288.165
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7183
EURO
6.5821
Boğazköy'de inşaatta hırsızlık
BOĞAZKÖY'DE İNŞAATTA HIRSIZLIK
Akacan'ın Sanal Bet davası başladı
AKACAN'IN SANAL BET DAVASI BAŞLADI
Polisten sürücülere uyarı
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Sapık Erol Diker’in istinafı dinlendi
DİKER’İN İSTİNAFI DİNLENDİ

ITTF’ten Olguner’e teşekkür

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF) Whitebank Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner'e gönderdiği mail ile yıl içindeki işbirliği ve üyelikleri için teşekkür etti.

ITTF’ten Olguner’e teşekkür

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF) Whitebank Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner'e gönderdiği mail ile yıl içindeki işbirliği ve üyelikleri için teşekkür etti.

26 Aralık 2019 Perşembe 20:26
ITTF’ten Olguner’e teşekkür

banner317
ITTF Steve Dainton imzası ile gönderdiği yazıda “2019 yılının masa tenisi için inanılmaz bir yıl olduğunu belirterek Lefkoşa Veteranlarının ITTF'e katılarak masa tenisi ailesinin bir parçası olduğu için teşekkür etti.Ayrıca 2020'de yine beraber çalışıp daha büyük ve daha iyi işler yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Anımsanacağı gibi Uluslararası Masa tenisi Dernekleri(IVTTS) üyesi Lefkoşa Veteranları ITTF'in tüm veteran masa tenisi faaliyetlerini kendi çatısı altına alması ile ITTF üyesi olmuştu. Lefkoşa Veteranları bu gelişme üzerine ITTF 2.Başkanı Petra Sörling'i KKTC 'ye getirmiş ve ülkemizdeki masa tenisi gaaliyetlerini incelemesini sağlamıştı.Rumların bu durumu ITTF'e şikayeti üzerine Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner ITTF Başkanı Weikert'e bir mail atarak hem Petra'nın durumunu ,hem de ülkemize uygulanan haksız ambargoları ITTF Ana Tüzüğünden bazı maddelere de yer vererek anlatmıştı.Başkan Weikert bu yazıyı ITTF Yönetim Kurulu üyelerine dağıtıp Petra olayının kapanmasını sağlamıştı. Daha sonra Olguner Başkan Weikert ile Hollanda'da görüşmek için randevu ayarlayan Olguner Spor Dairesinin son dakikada mali gerekçelerle biletleri iptal etmesi sonucu bu randevuya gidememişti.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Whitebank Lefkoşa Veteranları DerneğiFadıl Olguner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi 3-2
Şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi 3-2
Satranç’ta DAÜ çifte şampiyon
Satranç’ta DAÜ çifte şampiyon
Rıdvan Mesarya'da
Rıdvan Mesarya'da
Mete'ye ayrılık yolu
Mete'ye ayrılık yolu
İzleyenler kazanacak
İzleyenler kazanacak
Kupa Büyükkonuk’un
Kupa Büyükkonuk’un
Cihangir ve Coşkuner kayıpsız
Cihangir ve Coşkuner kayıpsız
Çağdaş, Girne Halk Evi’nde
Çağdaş, Girne Halk Evi’nde
Ara transfer 2 Ocak’ta
Ara transfer 2 Ocak’ta
Tatlısu-Dikmen Pazar günü karşılaşacak
Tatlısu-Dikmen Pazar günü karşılaşacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim