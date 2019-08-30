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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:53
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi Monako'da yapıldı. Beşiktaş'ın 1., MedipolBaşakşehir'in 3. ve Trabzonspor 4. Torba'da yer aldığı kura çekiminde 48 takım, dörderli 12 gruba ayrıldı. Temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolves ve Slovan Bratislava ile, Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Roma, Gladbach ve Wolfsberger ile, Trabzonspor ise C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde her takımın 6 maç oynayacağı grup aşaması, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Turnuvanın final maçı ise 27 Mayıs 2020'dePolonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

EŞLEŞMELER

A GRUBU: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange

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B GRUBU: Dynamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV, Rosenborg, LASK

E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

F GRUBU: Arsenal, Frankfurt, S. Liege, Vitoria

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros
I GRUBU: Wolfsburg, Gent, St. Etienne, Oleksandriya
J GRUBU: Roma, Gladbach, Başakşehir, Wolfsberger

K GRUBU: Beşiktaş, Braga, Wolves, Slovan Bratislava

L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

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