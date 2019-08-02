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İstanbul’da kulaç atacaklar

Yüzücülerimiz İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarına katılacak.

İstanbul’da kulaç atacaklar

Yüzücülerimiz İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarına katılacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:34
İstanbul’da kulaç atacaklar

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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-6 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Enka Spor Tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarına Federasyonumuzu temsilen Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında katılacak kafilede Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden antrenör olarak Ergüder Oyal, sporcu olarak Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Emre Ersoy, Cahit Bozatli, Ares Spor Kulübü’nden antrenör olarak Hüseyin Arhan sporcu olarak Paşa Sezener, yönetici olarak ta Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç Ve Açık Yaş Yüzme ŞampiyonasıYıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları
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