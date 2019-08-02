İstanbul’da kulaç atacaklar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-6 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Enka Spor Tesislerinde düzenlenecek olanvena Federasyonumuzu temsilen Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında katılacak kafilede Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden antrenör olarak Ergüder Oyal, sporcu olarak Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Emre Ersoy, Cahit Bozatli, Ares Spor Kulübü’nden antrenör olarak Hüseyin Arhan sporcu olarak Paşa Sezener, yönetici olarak ta Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt bulunuyor.