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İskele triatlonu keyif verdi

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen İskele Gençlik Triatlonu Yarışı tamamlandı

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:30
İskele triatlonu keyif verdi
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Spor Dairesi idaresinde Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Gençlik Triatlonu makenji plajında gerçekleşti. Sprint ve olimpik mesafelerinde gerçekleşen triatlon yarışında sporcular sprint mesafesinde 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilomete yüzdü, 40 kilomtre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı.

İskele Gençlik Triatlonu’nda sprint mesafede, genel klasman birincisi Aspava’dan Berk Bağrıkara, kadınlar birincisi Ares Spor Kulübü’nden Püren Eda Gözer oldu. Olimpik mesafede ise genel klasman birincisi Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan, kadınlar birincisi yine Ares’ten Ayşa Küçükakça oldu. Olimpik mesafede takım yarışının da yer aldığı İskele’de sporcular birer branşta mücadele ederek takım oluşturdular.

Ödüller Başbakan Tatar’dan

Noyanlar Group sponsorluğunda gerçekleşen İskele Gençlik Triatlonu yarışı sonrasında sporculara kupa ve madalyalarını Başbakan Ersin Tatar takdim etti. Yarışmanın ödül törenine katılan Başbakan Ersin Tatar genel klasmanda ilk 3’e giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Ödül töreninde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı da sporculara ödül takdim etti.

Yarışma sonuçları şöyle:

Olimpik Erkekler Genel Klasman

1.Hüseyin Arhan Ares 2:07:40.0

2.Kemal Elektrikçi Ares 2:10:00.9

3.Şevki Ahcıhoca Aspava 2:10:57.9

Olimpik Kadınlar Genel Klasman

1.Ayşa Küçükakça Ares 2:32:06.5

2.Aslı Simay Yazıcı Ferdi 2:35:07.8

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3.Mine Devrim Tüfekçi 2:41:06.9

Olimpik Takım Genel Klasman

1.Team İtech 1:52:59

2.Old Goats 2:11:48

3.Tüfekçi 2:54:40

Sprint Erkekler Genel Klasman

1.Berk Bağrıkara Aspava 1:04:14.4

2.Ekrem Kaide Aspava 1:04:41.2

3.Buğra Korahan Ares 1:05:07.8

Sprint Kadınlar Genel Klasman

1.Püren Eda Gözer Ares 1:31:00.6

2.Fiona Addington Ferdi 1:33:42.3

3.Pembe Abohorlu Aspava 1:41:00.7

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Anahtar Kelimeler:
İskele Triatlonuİskele Gençlik Triatlonu Yarışı
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