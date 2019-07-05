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İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez İskele Judo Şampiyonası gerçekleştirildi

İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez İskele Judo Şampiyonası gerçekleştirildi

05 Temmuz 2019 Cuma 08:56
İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez İskele Judo Şampiyonası gerçekleştirildi

Judo yoğun ilgi gördü

İskele Festivali kapsamında bu yıl birincisi düzenlenen İskele Judo Şampiyonası’na ilgi yoğundu. İskele Belediyesi Judo Eğitmeni Orhan Bebek tarafından organize edilen şampiyona Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış seremonisine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri judo sporuna ilgili duyanlar ve şampiyonada yer alan sporcuların aileleri katıldı.  Gün boyu süren şampiyonada İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bekletildi. 

Madalya ve katılım belgesi verildi     
Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda bugün (30 Haziran) düzenlenen şampiyonaya 11 takımdan 300’ün üzerinde sporcu katıldı.  1. İskele Judo Şampiyonası’nın finalinde ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, İsmail Y. Osum, Halil Dericioğlu, Çağan Coşkuner, Sefa Kurukafa ve Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal tarafından dereceye girenlere madalya ve katılım belgeleri takdim edildi. 

Dereceye giren kulüpler ve puanları şöyle;
1.Tatlısu Seracılar Gençlik ve Spor Kulübü(116 puan) 
2.Alayköy Kültür ve Sanat Derneği (63 puan)
3.Darbaz Spor Kulübü (40 puan)
4.Geçitkale Belediyesi Günay Spor Kulübü (38 puan)

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5.Özev Spor Kulübü(33 puan)
6.Paşaköy Belediyesi (21 puan)
7.İskele Belediyesi Larnaka Gençler Birliği (20 puan)
9.Maraş Gençlik Spor Kulübü (10 puan)
 10.Lefkoşa Jimnastik Kulübü(7 puan) 
11.Vadili Belediyesi Hisder (6 puan)

Anahtar Kelimeler:
Iskele Judo
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