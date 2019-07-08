İskele festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen okçuluk yarışması tamamlandı

Festivalde hedefe attılar

51. Geleneksel İskele Festivali bünyesine katılan okçuluk yarışmasının bu yıl 2.’si gerçekleştirildi. Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda yer alan yarışmaya ilgi yoğun oldu.

2.İskele Okçuluk Yarışması Yapıldı

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün himayelerinde KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2. İskele Okçuluk Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 5 kategoriden oluşan yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

MİNİK ERKEK

1.İsmet Aydoğdu

2.Turgut Doğan

3.Aliberk Gezek

YILDIZ BAYAN

1.İclal Kutluhan

2.Yağmur Abiç

3.İklim Abiç

YILDIZ ERKEK

1.Mustafa Soygazi

2.Ercem Alışkan

3.Ataberk Erma

GENÇ BAYAN

1.Teslime Turna

2.Sadıka Cemmedo

3.Müge Topuz

GENÇ ERKEK

1.Çağın Mannaş

2.Selçuk Uluğ Aydemir