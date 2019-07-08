İskele festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen okçuluk yarışması tamamlandı

Festivalde hedefe attılar
51. Geleneksel İskele Festivali bünyesine katılan okçuluk yarışmasının bu yıl 2.’si gerçekleştirildi. Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda yer alan yarışmaya ilgi yoğun oldu.
2.İskele Okçuluk Yarışması Yapıldı
İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün himayelerinde KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2. İskele Okçuluk Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 5 kategoriden oluşan yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
MİNİK ERKEK
1.İsmet Aydoğdu
2.Turgut Doğan
3.Aliberk Gezek
YILDIZ BAYAN
1.İclal Kutluhan
2.Yağmur Abiç3.İklim Abiç
YILDIZ ERKEK
1.Mustafa Soygazi
2.Ercem Alışkan
3.Ataberk Erma
GENÇ BAYAN
1.Teslime Turna
2.Sadıka Cemmedo
3.Müge Topuz
GENÇ ERKEK
1.Çağın Mannaş
2.Selçuk Uluğ Aydemir