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İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı

İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:04
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı

Pedallar Benon için döndü

Bisiklet tutkunları bir kez daha İskele’de buluştu. Merhum Benon Dervişler Anısına bu yıl 23.sü düzenlenen bisiklet yarışmasına 10 kategoride 81 sporcu katıldı. İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son bulan yarışlarda pedallar birincilik için çevrildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların finalinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 

Benon Dervişler bir kez daha anıldı
18 yaşındayken katıldığı Geleneksel İskele Festivali’ndeki yol koşusunda birinci olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde de dereceleri bulunan ancak 29 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Benon Dervişler İskele’de anılmaya devam ediyor. İskele Festivali kapsamında bu yıl 23.’sü düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet Yarışmasında 81 kişi birincilik için ter döktü. 

Pedallar birincilik için çevrildi 
İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 23’sü gerçekleşen Benon Dervişler Bisiklet yarışması HIB 45+ ,Master 1, Master 2, Yıldız A, Yıldız B, Büyük Erkek, Büyük Kadın, Genç Erkek, HIB 25-34, HIB 35-44 kategorilerinden oluştu. Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyesi, Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ile Benon Dervişler’in ailesi ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Dr. Kandemir Berova tarafından takdim edildi.

Kategoriler ve kazananları ise şöyle 

HIB 45+ 
1.Bilal Bitirim 
2.Eşref Onbaşıoğlu 
3.Mustafa Daşkıranlar

Master 1
1.Mehmet Sevinç
2.Ali Sükan
3.Kemal Avcı

Master 2
1.Cüneyt Göçer
2.Ali Şekerci
3.Ersan Karayeğen

Yıldız A
1.Çağın Tosun
2.Yıldıray Pekmez
3.Doğan Yılmaz

Yıldız B
1.Hasan Hoca

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2.Emre Kaplan
3.Ahmet Arlı

Büyük Erkek
1.Soner Akbaş
2.İzzet Şahin İçen
3.İsmet Pire

Büyük Kadın
1.Sevim Yıldız
2.Yağmur Aydındağ 

Genç Erkek
1.Şevket Hançerli
2.Erdoğan Hammaloğlu
3.Altan Yavuz

HIB 25-34
1.Emrah Gülersoy
2.Mustafa Cevdet
3.Semih Olkaç

HIB 35-44
1.Ersan Serinyürek
2.Celal Gülersoy
3.Mehmet Öngün


 

Anahtar Kelimeler:
Benon Dervişler
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