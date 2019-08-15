İskele çift antrenmanla başladı

K-Pet 1.ligde zirveye oynama ve süper lige çıkma niyetinde olan Larnaka Gençler Birliği’nin İzmit Kartepe kampı dün başladı. Dün sabahın erken saatlerinde Kartepe Green Park otele yerleşen Kırmızı Siyahlı ekip, öğlen yaptığı ter idmanı sonrası istirahate çekildi ve öğleden sonra yaptığı çabukluk idmanı ve çift kale maçla kampın ilk tamamlamış oldu.

Topaloğlu ‘’Bulunduğumuz ortamdan çok memnunuz’’

Larnaka Gençler Birliği’nin tecrübeli teknik adamı Hasan Topaloğlu, alıştığımız bir ortamdayız. Harika zemine sahip sahalar ve mükemmel hava şartlarında takımımı yeni sezona en iyi şekilde hazırlayacağız dedi. Futbolcularımın istek ve çalışma temposundan çok memnun olduğunu ifade eden Topaloğlu, TC’li oyuncuların bugün kampa katılması ile birlikte tam kadro çalışacaklarını ve 2-3 hazırlık maçı da programlarının içinde olduğunu belirtti.