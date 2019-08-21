İskele çalışmaları tamamladı

14 Ağustos'tan beri İzmit-Kartepe'de kamp yapan İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği, bugün kampı tamamlayıp akşam saatlerinde adaya döndü.

Teknik Direktör Hasan Topaloğlu ve yardımcısı Hüseyin Dorak nezaretindeki kırmızı siyahlılar, kamp boyunca on iki antrenman ve iki hazırlık maçı yaparak güç depoladı. Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, verimli bir kamp geçirdiklerini, takım olma yolunda önemli aşama kaydettiklerini ve çalışmalarının Kıbrıs'ta devam edip lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Gençler Birliği, Cumartesi günü hazırlık maçında Lefke ile karşılaşacak.