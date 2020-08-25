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İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Sporting yarışması düzenliyor

İskele Avcılık Atıcılık Kulübün'ün 40. yıl kutlamaları sebebi ile İskele Atış Poligonu’nda sporting müsabakası düzenleniyor.

25 Ağustos 2020 Salı 09:36
İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Sporting yarışması düzenliyor
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Yarışma 29-30 Ağustos tarihlerinde İskele Atış Poligonu’nda düzenlenecek. Yarışma 08:00-17:00 saatleri arasında olacaktır.

Yarışmanın kategorileri ve kurallar aşağıdaki gibidir.

Kategoriler :
1 Gençler ( 20 yaşına kadar )
2 Genç avcı ( 21-30 yaş aralığı )
3-Avcı ( 31-40 yaş aralığı )
4- Master avcı ( 41-54 yaş aralığı )
5- Veteran ( 55 yaş üzeri )
6- Atıcı ( 55 yaş altındaki profesyonel atıcılar , profesyonel atıcı terimi 2 yıl atıcılık fed. yarışmasına katılanları kapsar )
7-Takım ( 3 kişiden oluşan takımların toplam skoru üzerinden belirlenecek.takımlar atış öncesi belirlenmek zorundadır. takımlar her kategoriden karma şekilde yada tek kategoriden oluşabilir)
8-Overall sıralaması ( en iyi 10 skor atan sporcular arasında yapılacaktır. en iyi 10 sporcu ekstra 1 seri daha atacak ve aldıkları skor ilk serilerine eklenecek. birinci gelen kral arms caracara black silah , ikinci gelene kral arms n01 hava tufegı ve ucuncu gelene 1 kata atış fişeği ödül verilecektir.

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9- Vuruş kralı ( en iyi skor atan sporcu ödülü alacak . sporcular isteğine göre skorunu geliştirmek için en fazla 3 seri atabilir. fakat vuruş kralı için 2 seriyi atan sporcu overall yarışmasına katılamaz.

Kurallar :

1- Yarışma 2 gün olacak sporcular istedikleri gün atış yapabilecekler. final atışları pazar günü yapılacaktır
2- Kayıtlar cumartesi saat 08,00 da başlayıp son kayıt pazar günü 14,00 yapılacaktır.
3- Yarışma 25 tabak üzerinden 5 stand yolunda yapılacaktır
4- Yarışmada atıcılık federasyonu atış genelgesi kuralları geçerli olacaktır.
5 Yarışmada atıcılık federasyonu atış genelgesi kuralları geçerli olacaktır.
4- Katılımcısının 15 ve üzeri olan kategorilerde final atışı olacaktır.
5 - Yarışma sırasında atış makinelerinde rastgele tozlu tabak konacak bu tabakları vuran sporcu ödül töreni sırasında hediye çekilişi hakkı olacaktır.
6- Eşitlik durumunda shoot off atısı olacaktır.
7 - Müsabakada atıcılık federasyonu hakemlerinin kararları esas olacaktır.

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