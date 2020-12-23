banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

İşbirliği yapılacak

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:22
İşbirliği yapılacak
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile Kıbrıs Paramedik Derneği arasında protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) ile Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) arasında ilk ve acil müdahale ile eğitim çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nde gerçekleştirildi. Protokolün imzalanmasında düzenlenen toplantıya KKRK Başkanı Niyazi Tekindor, KKRK Genel Sekreteri Gizem Taşoğlu, Parder Başkanı Adem İlkhan, Parder Eğitim Sorumlusu Meral Ceyhan ve Parder Yönetim Kurulu üyesi Seda Duran katıldı. İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’da Paramedik personel görevlendirecek. Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor. Ayrıca Ralli Kulübü’nün belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor. Böylece KKRK tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’nın güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.

Güvenimiz tam

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor 2021 sezonu için şampiyonada organizasyonların daha güvenli olması için Kıbrıs Paramedik Derneği ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “İmzalanana protokol dolayısıyla Parder Başkanı Adem İlkhan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel organizasyonlarda görev alacağız. Parder’e güvenim sonsuz. İmzaladığımız bu protokol ile ilk ve acil müdahalede sağlığımızı ne yaptığını bilen paramediklere emanet ediyoruz” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 23.12.2020 21:32
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Ralli KulübüKıbrıs Paramedik Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kamp-Lig devam edecek ‘
‘Kamp-Lig devam edecek ‘
Yönetim hızlı başladı
Yönetim hızlı başladı
Değirmenlik’te Ahmet Erbay aday
Değirmenlik’te Ahmet Erbay aday
KTSYD spora katkıya devam ediyor
KTSYD spora katkıya devam ediyor
Demir yumruk ara vermiyor
Demir yumruk ara vermiyor
Covid nedeniyle antrenmanlar durduruldu
Covid nedeniyle antrenmanlar durduruldu
Gönyeli’den Benli’ye teşekkür
Gönyeli’den Benli’ye teşekkür
Curcioğlu yeniden başkan
Curcioğlu yeniden başkan
Desteğimiz tam
Desteğimiz tam
Şampiyona paramediklere emanet
Şampiyona paramediklere emanet

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim