İşbirliği yapılacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile Kıbrıs Paramedik Derneği arasında protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) ile Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) arasında ilk ve acil müdahale ile eğitim çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nde gerçekleştirildi. Protokolün imzalanmasında düzenlenen toplantıya KKRK Başkanı Niyazi Tekindor, KKRK Genel Sekreteri Gizem Taşoğlu, Parder Başkanı Adem İlkhan, Parder Eğitim Sorumlusu Meral Ceyhan ve Parder Yönetim Kurulu üyesi Seda Duran katıldı. İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’da Paramedik personel görevlendirecek. Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor. Ayrıca Ralli Kulübü’nün belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor. Böylece KKRK tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’nın güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.

Güvenimiz tam

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor 2021 sezonu için şampiyonada organizasyonların daha güvenli olması için Kıbrıs Paramedik Derneği ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “İmzalanana protokol dolayısıyla Parder Başkanı Adem İlkhan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel organizasyonlarda görev alacağız. Parder’e güvenim sonsuz. İmzaladığımız bu protokol ile ilk ve acil müdahalede sağlığımızı ne yaptığını bilen paramediklere emanet ediyoruz” dedi.