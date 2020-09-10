İpler koptu

Türkmenköy yaptığı açıklama ile Ali İmam ve Emre İmam yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkmenköy'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yaklaşık olarak 2 haftadır yapılan görüşmeler sonucunda sunduğu tüm şartları dün itibariyle tamamen kabul edip anlaşmaya vardığımız Ali İmam, kulübümüz ile anlaşmaya varmasına rağmen, yönetim kurulu ve başkanımızdan izin almadan dün akşam saatlerinde Başka bir futbol kulübü ile transfer masasına oturmasını hayretle karşılıyor ve adı geçen futbolcunun bu talihsiz davranışının ardından kendisi ile varmış olduğumuz mutabakatı sonlandırıyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir şahıs veya futbolcu camiadan üstün değildir. Ayrıca adı geçen futbolcunun kardeşi olan Emre imam’ın da kulübümüze sunduğu şartları kabul etmemize rağmen bir türlü imzaya yanaşmaması sebebi ile Emre imam transferinden de vazgeçtiğimizi kamuoyu ile paylaşırız.