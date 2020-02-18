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İnönü'de Kış Kupası

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşulacak.

İnönü'de Kış Kupası

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşulacak.

18 Şubat 2020 Salı 07:34
İnönü'de Kış Kupası
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Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak.

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Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı Pazar günü İnönü'de ikinci kez yaşanacak.

deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Ralliye kayıtlar ise Çarşamba akşamı kapanacak.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştur. 23 Şubat İnönü'de gerçekleşecek Sinde Ralli Sprint saat 10.30 da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kış Kupası2020 Kış Kupası
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