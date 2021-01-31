İnişli çıkışlı performans sergiledik

GAÜ Koçu Ahmet Gürelalp, Açılış Ligi’nde inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini belirterek esas hedeflerinin Play Off’ta sükse yaratacak bir performans sergilemek olduğunu söyledi.

GAÜ Koçu Ahmet Gürelalp, KKTCBF sitesine yaptığı açıklamada, Koop ve YDÜ'ye karşı oynadıkları 3 maçta da maçın son bölümüne kadar mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyerek “iyi oynadık. Soyer ve DAÜ maçlarında ise kötüydük. Normal ligde özellikle kendi sahamızda her maçı alabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Esas hedefimiz Play Off’da sükse yaratacak bir performans sergilemek. Son resmi maçımızın üzerinden çok uzun bir zaman geçti ve daha ligin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durum hem psikolojik hem de fiziksel olarak bize zarar verdi ve vermeye devam ediyor” dedi.