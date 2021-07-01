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İngenç Akademi’de sosyal etkinlikler sürüyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na üye İskele ilçesi kulüplerinden olan İngeç Akademi Spor Derneği sosyal etkinlikleri sürdürüyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 17:03
İngenç Akademi’de sosyal etkinlikler sürüyor
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İskele Belediyesine ait piknik alanındaki Restorantda İngenç Akademi Spor Derneği tarafından organize edilen sosyal etkinlikle yemekte bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileler kaynaşma adı altında güzel bir akşam geçirmenin mutluluğu yaşandı.       

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İskele Belediyesi İlçe Kulüplerine sahip Çıkıyor

2019 yılunda İskele’de kurulan ilk Kempo Savunma Sporları Kulübü olan İngenç Akademi Spor Derneği olarak bölgede böylesi bir spor branşı olması nedeniyle kulüp kurduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Emine Beyazyüz İngenç, kulüp olarak yarışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerde düzenleyerek sporcular ve ailelerle daha sıkı bir şekilde kaynaşmasına özen gösterdiklerini belirterek, ilçedeki kulüplere olduğu gibi İngenç Akademi Spor Derneği’ne kurulduğu günden beri sahip çıkarak katkı koyan destek olan İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis üyelerine yönetim kurulu ve sporcular adına teşekkür etti.

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