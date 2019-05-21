İlkokullararası hentbol şampiyonasında final maçları sonunda dereceye girenler belli oldu

Dikmen ve Atatürk ilkokulları şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol şampiyonasında Kızlarda Atatürk İlkokulu erkeklerde ise Dikmen ilkokulu şampiyon oldu.

Lefkoşa Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda dün oynanan üçüncülük ve final maçlarının ardından Kızlarda 9 Eylül İlkokulu ikinci olurken Ağırdağ İlkokulu üçüncü Şht. Tuncer İlkokulu ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise ikinciliği Şht. Tuncer İlkokulu elde ederken üçüncülüğü Atatürk İlkokulu dörüncülüğü ise Levent İlkokulu elde etti.

Final maçları sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Erkeklerde

Dikmen İlkokulu

2- Şht. Tuncer İlkokulu

3- Atatürk İlkokulu

Levent İlkokulu

Kızlar

Atatürk İlkokulu

2- 9 Eylül İlkokulu

3- Ağırdağ İlkokulu