İlk yarış Fahri - Tan ikilisinin

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda; 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçektirildi. 7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayan Chase Rallisi yine Zet Karting özel etabı ile Zet Karting pistinde tamamlandı.

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zekâ Özteknik Best Time” kupasını aldılar. İkinci gün toplamda 7 Özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı. Genel klasmanda yarışın birincisi FLAT OUT RALLY TEAM adına yarışan Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi, ikincisi ise takım arkadaşı Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi oldular.Üçüncü ise MACİLA RALLY TEAM adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldu.

Yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf 2 Birincileri Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi olurken, ikinci Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi, üçüncü de Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular. Sınıf N de ise birinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, ikinciliği Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ elde etti. Sınıf 1 birincisi ise Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu birinci olurlarken, Sınıf 3 te ise Mahmut Özer – Ali Burhan ikilisi yarıcı birinci olarak tamamladılar. Sınıf R kategorisinde de yarışı Önder Zaim – Emre Üngüder ikilisi başarıyla tamamladılar.

Organizasyon’un ödül töreni 18:30 ’da gerçekleşirken derece girenlere ödülleri Chase Direktörleri Mehmet Yücel, Caner Tosuncuk, Basel Holding den Gürsu Çakaloz ve Başkan Tigin Kişmir verdiler.