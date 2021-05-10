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İlk yarış Fahri - Tan ikilisinin

İkinci gün toplamda 7 Özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45
İlk yarış Fahri - Tan ikilisinin
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2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda; 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçektirildi. 7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayan Chase Rallisi yine Zet Karting özel etabı ile Zet Karting pistinde tamamlandı.

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İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zekâ Özteknik Best Time” kupasını aldılar. İkinci gün toplamda 7 Özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı. Genel klasmanda yarışın birincisi FLAT OUT RALLY TEAM adına yarışan Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi, ikincisi ise takım arkadaşı Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi oldular.Üçüncü ise MACİLA RALLY TEAM adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldu.

Yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf 2 Birincileri Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi olurken, ikinci Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi, üçüncü de Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular. Sınıf N de ise birinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, ikinciliği Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ elde etti. Sınıf 1 birincisi ise Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu birinci olurlarken, Sınıf 3 te ise Mahmut Özer – Ali Burhan ikilisi yarıcı birinci olarak tamamladılar. Sınıf R kategorisinde de yarışı Önder Zaim – Emre Üngüder ikilisi başarıyla tamamladılar.

Organizasyon’un ödül töreni 18:30 ’da gerçekleşirken derece girenlere ödülleri Chase Direktörleri Mehmet Yücel, Caner Tosuncuk, Basel Holding den Gürsu Çakaloz ve Başkan Tigin Kişmir verdiler.

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