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İlk yarıda maç kaçırmadılar

Aksa liglerinde ilk yarının tamamlanması sonrası liglerde görev alan hakemlerin maç sayıları da belli oldu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:36
İlk yarıda maç kaçırmadılar

Süper Lig’de en fazla düdük çalan hakemler Fehim Dayı ve Kerem Eran olurken, Birinci Lig’de en fazla görev yapan hakem ise Hakan Ünal olarak kayıtlara geçti. Ayrıca her iki ligde Fehim Dayı, Evren Karademir, Osman Özpaşa, Emre Öztaşlı ve Mehmet Sezener ilk yarıda 15 haftanın tamamında görev alırken, Kerem Eran bir haftada iki maç yöneterek bu sayıya ulaştı.
 
Süper Lig’de Dayı ve Eran
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafından Aksa Süper Lig’in ilk yarısında en fazla görev verilen hakemler Fehim Dayı ve Kerem Eran oldu. Dayı ve Eran ligin ilk yarısında 13’er maçta görev yaptı. Bu isimlerin ardından 12’şer müsabakada yer alan Evren Karademir ve Mehmet Sezener geldi. Osman Özpaşa ise ilk yarıda 11 maçta düdük çaldı.
 
Eran bir haftada iki maç yönetti
Kerem Eran ayrıca bir haftada iki maç yöneten tek hakem oldu. Ligin 5’inci haftasında Ali Özer’in yönetmesi planlanan ancak Özer’in eşinin Covid-19’a yakalanması sonrası Kerem Eran bu maçı da yöneterek bir lig haftası içerisinde iki maç yöneten tek hakem olmuş oldu.

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Birinci Lig’de Hakan Ünal
Aksa Birinci Lig’de KTFF MHK tarafından en fazla görev verilen hakem Hakan Ünal oldu. 15 haftalık ilk devrede Ünal 9 maçta görev yaparak bu ligde ilk sırada yer aldı. Hakan Ünal’ın ardından 8’er maçla Zekai Töre, Hakan Muhtaroğlu ve İsfendiyar Açıksöz gelirken, bu isimleri 7’şer maçla Mustafa Öztugay, Şakir Azizoğlu, İsmail Ertan, Tufan Çerçioğlu, Hüseyin Eyyüpler ve Hüseyin Özkan takip etti.
 
Süper Lig’de 14, Birinci Lig’de 23 farklı isim
Liglerin ilk devresi boyunca bir çok hakem her iki ligde görev yaptı. İlk yarıda Süper Lig’de 14 farklı hakem düdük çalarken, Birinci Lig’de bu sayı 23 oldu. İlk yarıda her iki ligde 15 haftanın tamamında görev yapan isimler Fehim Dayı, Evren Karademir, Mehmet Sezener, Emre Öztaşlı ve Osman Özpaşa oldu. Bu isimler tüm haftalarda düdük çalarak 15 maç yönetirken, son hafta görev almayan Kerem Eran bir haftada iki maç yönettiği için 15 maç sayısına bu şekilde ulaştı.
 

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