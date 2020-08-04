İlk toplantı yapıldı

25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Basketbol Federasyonu Genel Kurulu’nda kulüplerin çoğunluğunun oyu ile başkanlık görevine getirilen Orhun Mevlit, geçtiğimiz pazartesi gerçekleştirilen devir teslimin ardından görevine resmen başladı.
İlk yönetim kurulu toplantısında mevcut durum ele alındı
TBF ile ilk temas gerçekleştirildi
Projelerin planlamasının yanı sıra mali planlama konusu da toplantıdaki önemli gündem başlıklarından birisi oldu. Dış temaslar konusunda da ilk adımı atan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, ilk etapta Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı ve Geliştirme Süreci Sorumlusu Fırat Eser ile telefonda görüştü. Görüşmede ileriye dönül işbirliği konusunda mutabık kalınırken, TBF’nin KKTC Basketbol Federasyonu’na her türlü işbirliğine açık olduğu teyit edildi.