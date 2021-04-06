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İlk kepçe vuruldu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tesisleşmeye yönelik olarak ilk adımlar atıldı.

06 Nisan 2021 Salı 20:03
İlk kepçe vuruldu
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 Spor Dairesi’ne ait olan festival alanındaki yerin kullanımı 1984 yılında bakanlar kurulu kararı le Larnaka Gençler Birliği’ne verilerek kullanmaya başlamıştı.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, pandemi sürecinden dolayı futbolun oynanmadığı dönemde kulüp olarak tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları girişimler sonucunda sportif faaliyetlerin kullanılacağı sosyal tesis yapımı için projelendirme çalışmaları tamamlanmasının ardından dün ilk hamle yapıldı ve yeni tesislerin yapılacağı yerde bulunan harabe yapılar temizlendi.

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