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İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la

Yenicami’nin tecrübeli ismi Hüseyin Sadıklar yarın kulüp başkanı Ali Vehid’le bir araya geliyor

01 Haziran 2021 Salı 16:56
İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la
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Başkent temsilcisi Yenicami’de Özgü Bayraktar’ın istifası sonrasında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Özgü Bayraktar’ın istifası sonrasında birçok oyuncunun da bu durumdan rahatsız olduğu gelen haberler arasında olsada, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Takımın önemli isimlerinin son günlerde basında yer bulması gündemi ayrı meşgul ederken, Başkan Ali Vehid’in de yaşananlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Takımın önemli ismi Hüseyin Sadıklar’ın yarın Başkan Ali Vehid ile görüşüp karar vereceği, Başkan Ali Vehid’in ise takımı koruma adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

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