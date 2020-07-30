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İlk finalist Yenicami 1-4

Kupa yarı final rövanş maçında Yenicami aldığı galibiyetle adını finale yazdırdı ..

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:00
İlk finalist Yenicami 1-4
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Nicosia Kıbrıs Kupası ilk maçın 0-0 eşitlikle tamamlandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini farklı mağlup eden Yenicami adını finale yazdırdı.

18.DK: Yenicami kontra atağında savunmada İlker’in ters vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Abaka takımını öne geçirdi.0-1

45.DK: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Fırat ceza alanı dışından etkili vuruşu sonrasında farkı ikiye çıkardı.2-0

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45+3.DK: Bir başka Yenicami kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan John Ebuka yaptığı vuruşta farkı üçe çıkardı.3-0

81.DK: Yenicami atağında Aminu’nun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

88.DK: Türk Ocağı kontra atağında kaleci Ercan’dan dönen topu Ali Avcısoyu filelere gönderdi.1-3

90+4.DK: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Ebuka topu ağlara göndererek skoru tayin etti.1-4

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı 1-4 kazanan Yenicami adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Anahtar Kelimeler:
Nicosia Kıbrıs KupasıYenicami
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