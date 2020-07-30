İlk finalist Yenicami 1-4

Nicosia Kıbrıs Kupası ilk maçın 0-0 eşitlikle tamamlandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini farklı mağlup eden Yenicami adını finale yazdırdı.
18.DK: Yenicami kontra atağında savunmada İlker’in ters vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Abaka takımını öne geçirdi.0-1
45.DK: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Fırat ceza alanı dışından etkili vuruşu sonrasında farkı ikiye çıkardı.2-0
81.DK: Yenicami atağında Aminu’nun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
88.DK: Türk Ocağı kontra atağında kaleci Ercan’dan dönen topu Ali Avcısoyu filelere gönderdi.1-3
90+4.DK: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Ebuka topu ağlara göndererek skoru tayin etti.1-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı 1-4 kazanan Yenicami adını finale yazdıran ilk takım oldu.