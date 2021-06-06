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İkizler-Toykan takası

Çetinkaya'nın iki sezon önce Hamitköy'den transfer ettiği Toykan Hacet'in kırmızı siyahlılara dönüş yapabilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken, Sabri-Raif Selden ikizlerin de yeni sezonda efsanenin formasını giyeceği bilgisi edinildi.

06 Haziran 2021 Pazar 18:06
İkizler-Toykan takası
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Hamitköy ile Çetinkaya takas transfer için masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezon oynanmayan lig başında Sabri ve Raif Selden kardeşleri kadrosuna katan Hamitköy, geçtiğimiz hafta deneyimli oyuncularla karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Çetinkaya'nın ikizleri kadrosuna katma talebi üzerine masaya oturan Hamitköy'ün Sabri-Raif karşılığında eski oyuncusu Toykan Hacet ve belirli bir bedel talep ettiği bilgisi edinildi. Kulüplerin takas transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

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