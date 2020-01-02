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İkinci tur kuraları 8 Ocak’ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekim tarihi açıklandı.

İkinci tur kuraları 8 Ocak’ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekim tarihi açıklandı.

02 Ocak 2020 Perşembe 21:57
İkinci tur kuraları 8 Ocak’ta

KTFF yaptığı açıklamada tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçlarının kura çekiminin 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur maçları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak.

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16 takım üst tura yükseldi

1.turda oynanan maçlar sonunda tur atlayan takımlar şöyle; Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Yenicami, Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli, Hamitköy, Lefke, Doğan Türk Birliği, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı, Çetinkaya

Anahtar Kelimeler:
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur Kura çekimi
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