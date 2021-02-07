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İki saha birden yapıyoruz

07 Şubat 2021 Pazar 19:44
İki saha birden yapıyoruz
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Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel iki sene uzak kaldıkları sahalarında çok yol katettiklerini söyledi

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel Mustafa Hidayet Çağlar stadyumunun son durumu ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İki yıldır sahalarından uzak kaldıklarını üç kez hükümet değişmesine rağmen saha konusunda bürokrat açısından sıkıntı yaşadıklarını belirten Nurel, 3 etaptan oluşan sahanın sürecini 2 etapta bitirmeye çok yakın olduklarını söyledi.

Son düzlükteyiz

Üç kez hükümet değişmesine rağmen iki sezon sahalarından uzak kaldıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, geçen yıl ihaleye çıkıldığını ihaleyi kendisinin aldığını ve sahada şu an itibariyle çok mesafe aldıklarını ifade etti.

İki saha birden yapıyoruz

Bir değil iki saha birden yaptıklarını ifade eden Redif Nurel, maç sahası yanında idman sahası içinde kolların sıvandığını ve ayni anda iki sahanın yapımı için uğraş verdiklerini söyledi. Hem çevre düzeni hem tribün hemde zemin anlamında Mustafa Hidayet Çağlar stadyumunun adından çok söz ettireceğini belirten Redif Nurel, ilerleyen dönemde ışıklandırmayı da göz önünde bulundurarak elektrik alt yapısının şu an itibariyle sahada hazır durumda olduğunu aktardı.

Üç etabı iki kerede tamamlamak üzereyiz

Üç etaptan oluşan sahanın sürecini iki etapta tamamlamaya çok yakın olduklarını söyleyen Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, özellikle saha zeminin yeni sezona yetişebileceğini söyledi.

Tek yerinde inceledi

Spor Dairesi müdürlüğüne atanan Fuat Tek’in de sahayı gelip yerinde incelediğini ve fikir alış verişinde bulunulduğunu belirten Nurel, tesis için özellikle son dönemde ciddi mesai harcadıklarını vurguladı. Merit Alsancak Yeşilova olarak özellikle alt yapıda son dönemde ciddi kayıp yaşadıklarını ve tesislerin tamamlanması ile birlikte alt yapıya yeniden yöneleceklerini söyleyen Redif Nurel, her şeyi ile konuşulan ve taktir edilen Merit Alsancak Yeşilova yaratmak adına çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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