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İki periyot planladık

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ortada bir tarih olduğunu ifade etti

02 Mart 2021 Salı 20:42
İki periyot planladık
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Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ortada bir tarih olduğunu ifade etti

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, ortada açıklanan bir tarih olduğunu ve ilk buluşmada kendilerinin yer alacağını ifade etti. Mağusa Türk Gücü olarak iki periyot da lige hazırlanacaklarını belirten Ali Oraloğlu, Ağustos ayındaki takvime göre tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

Zor bir dönem olacak

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu uzun bir süre futboldan geri kaldıklarını ifade ederken, hiç alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Hem fiziksel hem de zihinsel bir takım gerilemelerin olacağını da ifade eden Oraloğlu, Mağusa Türk Gücü olarak Ağustos ayında açıklanan takvime göre tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

2 periyodda hazırlanacağız

Mağusa Türk Gücü olarak 2 periyotta yeni sezona hazırlanacaklarını belirten Ali Oraloğlu, Nisan ayında çok kısa bir programla sürece başlayacaklarını söyledi. Mayıs ayına kadar düşük tempo ile götürecekleri süreci kısa bir ara ile sonlandırma düşünceleri olduğunu ifade eden Oraloğlu, Haziran ayında ise yükleme dönemi ile sürece yeniden başlayacaklarını ifade etti.

Birçok kez planlama yaptım

Kendisinin de tüm teknik direktörler gibi bir çok kez planlama yaptıklarını ve iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ali Oraloğlu, sosyal aktivite olarak futbolu çok özlediklerini ve bir an önce başlamasını istediklerini söyledi.

Takımın yaş ortalaması düşük

Geçmiş sezonlara göre hem idman sayısı hemde hazırlık maçı olarak sayı olarak daha daha fazla uğraş vereceklerini de ifade eden Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, yaş ortalaması olarak takımın yaş oranının düşük oluşunun en büyük avantajları olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk GücüAli Oraloğlu
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