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İki öğrenciyi daha sevindirdiler

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:22
İki öğrenciyi daha sevindirdiler
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.  Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için alınan tabletlerin verilmesine devam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta bir ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından iki tablet daha ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırıldı.

İki öğrenciye verildi

Tabletler, ihtiyaçlı öğrencilere Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni olan Muazzez Beyzade Kolcu tarafından verildi.

Muazzez Beyzade Kolcu, Serhatköy İlkokulu dördüncü sınıfında okuyan öğrencilere verilen tabletler sonrasında çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirterek, böylesine anlamlı proje üreten Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

İki tablet daha verilecek

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karar vermişti. Alınan beş tabletten üçü,  ihtiyaçlı öğrencilere verilirken, iki tabletin ise önümüzdeki günlerde belirlenecek öğrencilere verileceği açıklandı.

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