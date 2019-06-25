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III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası hafta sonu gerçekleştirildi

III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası hafta sonu gerçekleştirildi

25 Haziran 2019 Salı 09:20
III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası hafta sonu gerçekleştirildi

KKTC Atıcılık Federasyonu'nun her yıl düzenlediği ve havalı silahlarla Bench Rest disiplininde yapılan    ‘’III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası’’ 22-23 Haziran tarihlerinde Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı. 
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Birliği atıcılık takımlarının katılım ve desteğiyle yapılan toplumsal destek ve dayanışma hedefli yarışmada sporcular  ve takımlar yine birbirlerine çok yakın puanlar toplamayı başardılar.
İki gün süren mücadele sonunda Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü adına yarışan Ersan Karaç birincilik Kupasının sahibi olurken ,Takım klasmanında ise Mustafa Çevik, Mehmet Samet Kaymak ve Selami Esir’den oluşan KTBK 39.Tümen Komutanlığı Takımı toplam 729 (15x) Puan atarak ‘’III. Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası’’ nın sahibi oldu. 
Bugüne kadar yapılan Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması'nın birincisini Güv.K.K’lığı, ikincisini ise KTBK 39. Tümen Takımı kazanmıştı. Bu yıl da sıralamada KTBK 39. Tümen Takımı yine birinciliği alarak iki kez üst üste Ulusal Umuda Destek Kupası'nın sahibi olmuştur. Yarışmanın kuralına göre, kupayı üç yıl üst üste kazanan takım kupanın daimi sahibi olacak. 
Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması'nda toplanan gelir Sosyal Hizmetler Dairesi bakımı altında bulunan Çocuk Yuvasına, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı'na ve Kanser Hastaları Derneği'ne bağışlanacak.  
Müsabakaya toplam 9 takım ve 40 atıcı sporcunun katılımıyla iki seri halinde yapıldı.
Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.
    
‘’III.ULUSAL UMUDA DESTEK ATIŞ YARIŞMASI KUPASI’’ Müsabakasında Derece alan Takımlar ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

FERDİ DERECELER:
1-    Ersan KARAÇ        245 Puan (10x) (Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü)
2-    Aygün YILDIZ        245 Puan (7x)      (KTBK. Komando Alayı)

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3-    Selami ESİR            245 Puan (5x)      (KTBK. 39’ncu Tümen)


TAKIM DERECELERİ:
1.    KTBK 39. Tümen Takımı        729 Puan (15x) (Mustafa Çevik,Mehmet S. Kaymak,Selami Esir)
2.    Polis Genel Müdürlüğü Takımı        726 Puan (12x) (Hüseyin Mıstıkoğlu,Okan Karabıyık,Selçuk Amcaoğlu)
3.    KTBK. Komando Alayı  1’inci Takımı    723 Puan (22x) (Nejmettin Ateş,Kadir Kara,Aygün Yıldız)    
4.    Lefke A / A Klb.Takımı        719 Puan (15x) (Fuat Demirkan    ,Ersan Karaç,Reşat Yolaç)    
5.    Alayköy A / A Klb. 1’inci Takımı     716 Puan (15x) (Ali Latif Ertoğrul,Fevzi Havutçu ,Ahmet Oral Akdeniz)
6.    YDÜ Spor Birliği  Takımı        712 Puan (16x) (Elif Tuncel,Hüseyin Işıksal,Ediz Tuncel)        
7.    KTBK. Komando Alayı 2’nci Takımı     707 Puan (13x) (Gökhan Sezgin    ,Fatih Güzel,Taner Kocabaş)
8.    Alayköy A/A Klb.Takımı 2’nci Takımı 704 Puan  (9x) (Arzel Akdeniz,Ali Türkkal,Akif Sarıkaya)        
9.    Güv.K.K’lığı Takımı            644 Puan  (5x) (Eray Karacamert,Tolgay Boyacıoğlu,Ece Çetinler)        
 

Anahtar Kelimeler:
III.Ulusal Umuda Destek Atış Yarışması Kupası
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