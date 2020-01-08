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İddia gerçek mi?

Genel yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’nın başbakan Ersin Tatar tarafından görevden alınacağı iddia edildi

İddia gerçek mi?

Genel yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’nın başbakan Ersin Tatar tarafından görevden alınacağı iddia edildi

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:44
İddia gerçek mi?

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana'nın görevden alınması konusunda düğmeye basıldığı öğrenildi.

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Elde edilen bilgilere göre; konunun Spor Dairesi’nin 2019 yılı içinde yapılması planlanan, ancak yılın son günlerinde iptal edilen projelerin verdiği rahatsızlık olduğu öğrenildi.

Projeleri hazır olan ve Lefkoşa Antrenman Salonu tamiri, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ısıtma soğutma sistemi, Avrasya Taekwondo Merkezi ısıtma soğutma sistemi ve Lefkoşa’ya yapılması planlanan çok amaçlı spor salonu temelinin atılması ihaleleri yılın son günlerinde iptal edilmiş ve bu işler için ayrılan 6,5 milyon TL’lik bloke kaldırılarak bütçeden maliyeye kalmıştı.

Bu konuda ortaya çıkan rahatsızlık nedeni ile Dana'nın görevden alınma konusunda Başbakan tarafından talimat verildiği gelen bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Deniz DanaSpor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı
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