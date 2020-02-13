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İçim Fit Cup sona erdi…

İçim Fit Cup sona erdi…

13 Şubat 2020 Perşembe 17:33
İçim Fit Cup sona erdi…

İçim Fit Cup sona erdi…

KKTF tarafından Lefkoşa Şehir Kulübünde düzenlenen İÇİM FİT CUP sona erdi. Tenis severlerin soğuk havaya rağmen ilgi gösterdikleri maçlarda, Büyük Erkekler kategorisinde oynanan Derin Samioğlu ile Remzi Hıdıroğlu final karşılaşmasını Derin Samioğlu kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlanan turnuvada oluşan sıralamalar şu şekilde oluştur;

12 YAŞ KIZLAR:

1- SELİN ÖNAL

2- ÖZGÜL ŞAH

12 YAŞ ERKEKLER:

1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

2- ENVER ADA GENCEL

16 YAŞ KIZLAR:

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1- AZRA SERAY YALKIÇ

2- ELÇİN ÖZBİLEN

16 YAŞ ERKEKLER:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

BÜYÜK KADINLAR:

1- OKSANA PİDDUBNA

2- AZRA SERAY YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER:

1- DERİN SAMİOĞLU

2- REMZİ HIDIROĞLU                 

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