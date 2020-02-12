İçim Fit Cup final heyecanı…

Lefkoşa Şehir Kulübünde düzenlenen İÇİM FİT CUP ’ta final heyecanı yaşanıyor. Büyükler kategorilerindeki final karşılaşmaları ile tamamlanacak olan turnuvada, Büyük Kadınlar finalinde OKSANA PİDDUBNA, AZRA SERAY YALKIÇ’ı iki sette yenerek Şampiyon olurken, Büyük Erkekler yarı finalinde eski şampiyon REMZİ HIDIROĞLU çok iyi mücadele ederek geçen yılın 1 numarası MUSTAFA MEHMET ZORBA'nın sakatlanmasıyla adını finale yazdırdı. İÇİM FİT CUP 12-16 yaş gruplarında oynanan final karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR FİNALİ:

ÖZGÜL ŞAH - SELİN ÖNAL 6/7 6/7

12 YAŞ ERKEKLER FİNALİ :

ENVER ADA GENÇEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 4/6 5/7

16 YAŞ KIZLAR FİNALİ:

AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/3 6/0

16 YAŞ ERKEKLER FİNALİ:

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 3/6 3/6

İÇİM FİT CUP Büyük Erkekler final karşılaşması için tüm tenis ve sporseverler Lefkoşa Şehir Kulübüne davetlidir.