İbrahim Köse’ye Dumlupınar da talip

Bu sezon Birinci Lige düşen Gençlerbirliği’nin genç oyuncusu İbrahim Köse’nin talipleri artıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çetinkaya’nın transfer teklifi üzerine kulübünden izinli olarak görüşmeye giden İbrahim Köse’ye bu sezon Süper Lig’e çıkmak için kadro kurmak isteyen Yonpaş Dumlupınar takımından da teklif geldi.

Yapılan görüşmede İbrahim Köse ile şartlar görüşürlürken Gençlerbirliği yönetimi ile de Masaya oturan Yonpaş Dumlupınar yöneticileri bonservis bedeli konusunda pazarlığa oturacak.

İki kulüp arasında yapılacak görüşmeşlerin olumlu sonuçlanması durumunda İbrahim Köse bonservisli olarak Yonpaş Dumlupınar’a transfer olacak.